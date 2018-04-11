Больше 30 нарушителей запрета выхода на лед выявили сотрудники ГИМС

Несмотря на запрет выхода на лед, за последние два дня в ходе рейдов по реке Вологде обнаружено 36 нарушителей. Спасателям ежедневно приходится выводить со льда любителей зимнего лова.

Больше всего нарушителей в районе Водников — тут река образует небольшую заводь с тихим течением. Лед на ней держится дольше, чем на остальных участках. Этим и пользуются любители рыбалки.

При виде сотрудников ГИМС кто-то просто сворачивает рыбалку, а кто-то вступает в перепалку.

«Здесь лед толстый. Нет никакой опасности. Я с утра сижу. Поймал щуку», — ответил нам с центра реки один из рыбаков.

Тем не менее, спасатели предупреждают: безопасность лишь видимая. Под яркими лучами солнца лед меняет структуру очень быстро, и там, где еще час назад была твердая основа, может оказаться полынья.

«Ночью была минусовая температура, и люди утром выходят на лед по заморозку. А к вечеру лед подтает, у берегов окажется вода. И сами рыбаки начинают вызывать спасателей, чтобы их перевезли на берег», — рассказал Дмитрий Ярцев, руководитель отделения ГИМС, старший государственный инспектор.

Такие совместные рейды сотрудники ГИМС, Центра гражданской защиты, отдела экологии, административно-технического отдела и полиции сейчас проводят регулярно. Стартовали они с момента официального запрета выхода на лед.

С теми, кто добровольно покидает реку, проводят профилактические беседы, тем, кто игнорирует спасателей, выписывают протокол. За вчерашний рейд проверяющие составили три административных протокола. За нарушение рыбакам грозит штраф от 1000 до 3000 рублей. Такие меры принимаются для того, чтобы обезопасить самих вологжан, которые пренебрегают предупреждениями спасателей и выходят на подтаявший лед, несмотря на то что везде установлены аншлаги о запрете.

Тем не менее, только за зимний период этого года произошло 5 происшествий, в результате которых люди проваливались в воду. Один из них закончился трагически: в дни зимних каникул на реке Вологда утонула маленькая девочка.

С наступлением теплой погоды любой выход на лед может стать роковым. Река уже находится в преддверии ледохода, вскрытие может произойти в ближайшие два-три дня.

«По центру города лед сейчас подняло. Он уже отходит от берега. Если сейчас температура перейдет на круглосуточные плюсовые значения или начнется выпадение снега или дождя, то река «двинется», — рассказал Дмитрий Ярцев, руководитель отделения ГИМС, старший государственный инспектор.

Сейчас городские власти совместно со спасателями не только готовятся к ледоходу, но и к паводку. Еще в середине марта был утвержден план мероприятий в случае наводнения. Проводятся командно-штабные учения с отработкой действий по ликвидации возможных подтоплений. Сформирован маневренный жилой фонд, в котором при необходимости можно разместить жителей домов с подтопленных территорий. К возможным ЧС готова техника и люди.