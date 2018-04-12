В Самаре приступили к гарантийному ремонту дорог

На этой неделе в Самаре с участием специалистов МБУ «Дорожное хозяйство» и общественников стартовал плановый осмотр дорог, отремонтированных в 2013-2017 годах, который будет осуществляться по согласованным графикам до 16 апреля, сообщает администрация областного центра.

За это время дадут оценку состоянию всех ранее отремонтированных дорожных объектов. По итогам осмотра составляются акты, которые передаются подрядчикам. Там, где гарантийные дефекты уже выявлены, подрядные организации приступили к исполнению гарантийных обязательств. Поскольку снег в этом сезоне сошел позже обычных сроков, а также в связи с подготовкой к ЧМ-2018 работать придется в усиленном режиме. Власти Самары поставили задачу: завершить гарантийные работы в кратчайшие сроки — до конца апреля.

Особое внимание уделяется улицам, которые в прошлом строительно-дорожном сезоне были отремонтированы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В Самаре, входящей в Самарско-Тольяттинскую агломерацию, в 2017 году привели в порядок 41 участок автодорог протяженностью 50 км. Из них 16 объектов, расположенных на гостевых и туристических маршрутах в исторической части города, были отремонтированы комплексно.

В среду, 11 апреля, эксперты подведомственного учреждения департамента городского хозяйства и экологии Самары совместно с управляющими микрорайонами и активными жителями провели осмотр улиц в окрестностях площади им. В. В. Куйбышева, в частности, улицы Красноармейская. Прошлым летом работы здесь выполнялись комплексно: отремонтировали проезжую часть, бортовой камень, тротуары, газоны; выполнено устройство парковочных пространств; также в целях обеспечения безопасности дорожного движения обновили дорожную разметку, светофоры, пешеходные ограждения; для маломобильных граждан сделали более удобные сходы на пешеходные переходы; для слабовидящих и слепых горожан было уложено плиточное покрытие с тактильными элементами.

«После того, как с улично-дорожной сети сошел снег, чаще всего в процессе гарантийных осмотров констатируем такие недостатки, как шелушение поверхности асфальтобетонного покрытия на проезжей части, встречаются просадки колодцев, а также тротуарной плитки. В основном это связано с тем, что в прошедшем осенне-зимнем сезоне были частные и более интенсивные снежные осадки, в результате чего основание покрытия подмывало. После проведения дефектовки наши подрядчики стараются максимально оперативно приступить к работам», — пояснил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ «Дорожное хозяйство» Антон Кукарин.

На улице Красноармейская гарантийный ремонт уже производится.

«Здесь наш участок — от улицы Максима Горького до улицы Урицкого. Как только позволила погода, сразу же вышли ремонтные бригады. Два колодца подняли на нужную высоту. Сегодня продолжаются работы по приведению в нормативное состояние плитки. Кураторы МБУ и общественники указали на необходимость заменить и некоторые тактильные элементы, поверхность которых в процессе зимней эксплуатации местами потерлась. Все необходимые работы планируем выполнить в ускоренном темпе», — заверил инженер ПТО ООО «НПФ „XXI век“ Никита Завтур.

»Специалисты дают экспертную оценку, при этом всегда прислушиваются к мнению горожан и управляющих микрорайонами. После проведения визуального мониторинга, в случае обнаружения недостатков сразу же доводим до сведения подрядчиков и кураторов. С ними уже не первый сезон налажено тесное взаимодействие. Все замечания стараются устранить», — рассказал управляющий микрорайоном «Ленинский-2» Михаил Константиненко.

Масштабы благоустройства и алгоритм работы оценили и местные жители.

«Очень нравится то, как стремительно преображается город в последние годы. На улице Красноармейская в результате комплексного ремонта в рамках федерального проекта теперь порядка 40 парковочных карманов. Для центра города это очень важно, чтобы люди, которые приезжают сюда отдыхать или работать, могли оставить свои автомобили. В будущем хочется, чтобы парковочных пространств в Самаре стало еще больше. Кроме того, приводят в порядок асфальтовое покрытие дорог, удобнее стало ходить по тротуарам, следят за чистотой. Это не может не радовать глаз! Все неравнодушные жители готовы по возможности помогать поддерживать благоустройство. Мы обязательно присоединимся и к грядущим апрельским субботникам», — резюмировала житель дома № 8 по ул. Рабочая Елена Мишина.

В настоящее время проводится гарантийный ремонт с применением литой асфальтобетонной смеси. Горячий асфальтобетон будет применяться после наступления благоприятных погодных условий, так как данный вид работ возможно выполнять только на сухом дорожном покрытии, прогретом свыше 10° С. В первую очередь устраняются дефекты на дорогах с маршрутами движения общественного транспорта.