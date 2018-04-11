Дмитрий Азаров и Александр Даньшин обсудили создание в Самаре Дома юнармейцев

В своей приветственной речи глава региона отметил, что армия во все времена была одной из основ российской государственности. И сегодня вооруженные силы — опора и гордость нашей державы.

Несмотря на трудности последних десятилетий, армия выдержала все испытания, укрепила свой оборонный потенциал, сохранила славные боевые традиции. И в этом огромная заслуга работников военных комиссариатов. На протяжении вот уже 100 лет военкоматы вносят свой вклад в решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны.

"Исключительно важную роль сыграли они в годы Великой Отечественной войны. Ими было призвано в Красную Армию почти 30 млн человек. Вдумайтесь, это численность целой страны", — отметил Дмитрий Азаров

Глава региона подчеркнул, что военный комиссариат Самарской области всегда занимал достойное место в системе военкоматов России . «Самарские призывники всегда с честью выполняют свой конституционный долг и, конечно, в этом немалая доля вашего упорного, порой самоотверженного труда», — поблагодарил присутствующих Дмитрий Азаров.

Во взаимодействии с органами исполнительной службы сотрудники военкоматов региона осуществляют призыв на военную службу, решают задачи мобилизационной готовности, социальной защиты военнослужащих и ряд других важнейших вопросов.

Особое внимание Дмитрий Азаров уделил такому направлению деятельности военкоматов, как патриотическое воспитание молодежи: «Это важнейшая составляющая вашей работы. Знаю, что делаете вы ее не по должностным обязанностям, а по зову сердца. И я хочу вас за это сердечно поблагодарить. Мы обсудили с Александром Ивановичем возможность создания в Самаре Дома юнармейцев. Я думаю, что мы это сделаем вместе. Это будет очень важной отправной точкой для самых юных граждан нашей страны».