Конференц-зал и стрелковый клуб: в Коммунарке построят здание полиции 

В Коммунарке построят административное здание, в котором будет располагаться личный состав управления внутренних дел. Здесь будут нести службу сотрудники дежурной части, уголовного розыска, отделов лицензионно-разрешительной работы и оперативно-розыскной информации, взвода патрульно-постовой службы, дознаватели, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, следователи, а также работники отдела кадров и подразделений тылового обеспечения.
Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, в трехэтажном здании оборудуют кабинеты для сотрудников, конференц-зал, тренажерный и спортивный залы, стрелковый клуб, а также подземную стоянку для служебного транспорта.
Здание спроектируют с применением технологий информационного моделирования (BIM-технологий). Оно не будет огорожено и гармонично впишется в окружающую застройку. Документация на строительство уже согласована.
«Столица занимает одно из первых мест в мире по безопасности. В последние годы в Москве наблюдается снижение уровня преступности. Строительство новых зданий полиции, обеспечение сотрудников органов внутренних дел всем необходимым оборудованием способствует более качественной и быстрой работе правоохранительных органов, напрямую влияет на раскрываемость и предупреждение правонарушений в городе», — подчеркнул Валерий Леонов.