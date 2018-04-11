Конференц-зал и стрелковый клуб: в Коммунарке построят здание полиции

В Коммунарке построят административное здание, в котором будет располагаться личный состав управления внутренних дел. Здесь будут нести службу сотрудники дежурной части, уголовного розыска, отделов лицензионно-разрешительной работы и оперативно-розыскной информации, взвода патрульно-постовой службы, дознаватели, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, следователи, а также работники отдела кадров и подразделений тылового обеспечения.

Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов , в трехэтажном здании оборудуют кабинеты для сотрудников, конференц-зал, тренажерный и спортивный залы, стрелковый клуб, а также подземную стоянку для служебного транспорта.

Здание спроектируют с применением технологий информационного моделирования (BIM-технологий). Оно не будет огорожено и гармонично впишется в окружающую застройку. Документация на строительство уже согласована.