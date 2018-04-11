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17 апреля в Выборге на маршруты выйдут дополнительные автобусы
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17 апреля в Выборге на маршруты выйдут дополнительные автобусы 

Ivyborg.ru 1 час назад
В 2018 году Радоница выпадает на вторник, 17 апреля. По просьбе жителей Выборга, районная администрация организовала дополнительное транспортное сообщение от города до Северного кладбища (Кангас) и кладбища в п. Верхне-Черкасово. Единые проездные билеты действительны.
Расписание вижения дополните
МАРШРУТ № 8А  ул. Спичечная — Ленинградское шоссе — ул. Вокзальная — ул. Железнодорожная — ул. Кривоносова — Северное кладбище (Кангас)
От ул. Спичечной
От Северного кладбища
08-00  08-35  09-10  09-45  10-20  10-55  11-30  12-05  12-40  13-15  13-50  14-25  15-00  15-35  МАРШРУТ № 127А
Ленинградский пр. — ул. Вокзальная — Ленинградское шоссе — ул. Приморская
— ул. Спичечная (напротив магазина «Техношок») — кладбище (п. Верхне-Черкасово)
От автовокзала
От кладбища (п. Верхне-Черкасово)
08-30  09-10  10-15  10-55  11-35  12-15  12-50  13-15  14-00  14-40
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