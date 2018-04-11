17 апреля в Выборге на маршруты выйдут дополнительные автобусы 

В 2018 году Радоница выпадает на вторник, 17 апреля. По просьбе жителей Выборга, районная администрация организовала дополнительное транспортное сообщение от города до Северного кладбища (Кангас) и кладбища в п. Верхне-Черкасово. Единые проездные билеты действительны.
Расписание вижения дополните
МАРШРУТ № 8А ул. Спичечная — Ленинградское шоссе — ул. Вокзальная — ул. Железнодорожная — ул. Кривоносова — Северное кладбище (Кангас)
От ул. Спичечной
От Северного кладбища
08-00 08-35 09-10 09-45 10-20 10-55 11-30 12-05 12-40 13-15 13-50 14-25 15-00 15-35 МАРШРУТ № 127А
Ленинградский пр. — ул. Вокзальная — Ленинградское шоссе — ул. Приморская
— ул. Спичечная (напротив магазина «Техношок») — кладбище (п. Верхне-Черкасово)
От автовокзала
От кладбища (п. Верхне-Черкасово)
08-30 09-10 10-15 10-55 11-35 12-15 12-50 13-15 14-00 14-40