Дмитрий Корнейчук: Не вижу обострения между Штатами и Российской Федерацией, зато есть имитация 

«Я не вижу никакого обострения между Штатами и Российской Федерацией. Зато есть имитация обострения. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на список людей, попавших под так называемые антироссийские санкции. Так, в черном списке оказались председатели банка ВТБ и »Газпрома», но не оказались сам ВТБ и «Газпром». С кем в Америке от имени России ведет бизнес Миллер или Костин?», — выразил мнение эксперт.
Ввиду этого, подметил он, эти санкции никак не ударили по интересам России. Зато в РФ решили сами провести девальвацию рубля на 10% — санкции против российских компаний никогда не влияют на курс валют, учитывая размер ЗВР России.
Мало того, добавил аналитик, точно также Дональдом Трампом и Владимиром Путиным была разыграна сирийская карта. Первому необходимо показать себя ястребом и республиканцам, и демократом — мол, у него нет никаких «договорняков» с РФ — при этом не задевая реальных отношений с Кремлем. Повторяется сценарий годичной давности — Трамп-ястреб показывает «Кузькину мать» Путину одновременно пытаясь наладить с ним отношения.
«С 2017 года существует «большая сделка» между Москвой и Вашингтоном. Она затрагивает Сирию, КНДР, Иран и Украину — эти направления замкнуты друг на друга, но при этом идут параллельно. Пока в Сирии имитируется холодная война между РФ и США, в КНДР все идет по плану и намечается встреча Трампа с Ким Чен Ыном, которая стала возможной при посредничестве России. Этим отвлекается внимание от того, что в Украине продолжается подготовка к вводу миротворцев на Донбасс — по схеме Трампа и Путина, официально называемая «план Расмуссена», — сформулировал политолог.