Дмитрий Корнейчук: Не вижу обострения между Штатами и Российской Федерацией, зато есть имитация

«Я не вижу никакого обострения между Штатами и Российской Федерацией . Зато есть имитация обострения. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на список людей, попавших под так называемые антироссийские санкции. Так, в черном списке оказались председатели банка ВТБ »Газпрома» , но не оказались сам ВТБ и «Газпром». С кем в Америке от имени России ведет бизнес Миллер или Костин?», — выразил мнение эксперт.

Ввиду этого, подметил он, эти санкции никак не ударили по интересам России. Зато в РФ решили сами провести девальвацию рубля на 10% — санкции против российских компаний никогда не влияют на курс валют, учитывая размер ЗВР России.

Мало того, добавил аналитик, точно также Дональдом Трампом Владимиром Путиным была разыграна сирийская карта. Первому необходимо показать себя ястребом и республиканцам, и демократом — мол, у него нет никаких «договорняков» с РФ — при этом не задевая реальных отношений с Кремлем. Повторяется сценарий годичной давности — Трамп-ястреб показывает «Кузькину мать» Путину одновременно пытаясь наладить с ним отношения.