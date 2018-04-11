Суд встал на сторону работника: УВЗ проиграл одну из тяжб с сотрудниками

По словам Димитрова, в феврале машинист крана Голобоков получил замечание и был лишен 25% премии. По версии заводской комиссии, активист не установил на кране тормозные башмаки, а также находился в легкой обуви вместо положенных высоких сапог. Как выяснил суд, башмаки должен был установить не Голобоков, а другой машинист. Что касается сапог, то Голобоков снял их в обеденный перерыв для просушки. Кроме того, в работе самой комиссии были установлены нарушения: фактически при проверке присутствовали лишь два члена из четырех.

Димитров рассказал, что суд отменил лишение премии на сумму около трехсот рублей и компенсировал моральный вред еще на пятьсот рублей. Однако гораздо важнее снятие замечания, говорит юрист: при наличии двух взысканий за год предприятие может уволить сотрудника при третьем нарушении. Стоит отметить, что за последние несколько лет это уже седьмое дело с участием Андрея Голобокова.

В пресс-службе УВЗ не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, «ФедералПресс» направил в корпорацию запрос.

«ФедералПресс» напоминает, что в Нижнем Тагиле рассматривает еще несколько исков сотрудников УВЗ. Так, завтра ожидается решение по жалобе о неоплаченном «донорском дне».