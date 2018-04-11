В Волгограде почтили память погибших в фашистских концлагерях

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, к Вечному огню на площади Павших борцов были возложены цветы. Почтить память погибших пришли бывшие малолетние узники лагерей смерти, представители общественных организаций, органов исполнительной власти города и области, активисты патриотических клубов и юнармейцы.

Отметим, в настоящее время в Волгоградской области проживает 1 489 бывших малолетних узников.

Напомним, 11 апреля во всем мире отмечается как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу.