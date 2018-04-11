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Беларусь и Россия начали работы над спутником зондирования Земли
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Беларусь и Россия начали работы над спутником зондирования Земли 

Мир24 1 час назад
Специалисты Белоруссии и России начали работы над созданием путника дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Об этом рассказал замдиректора по научной работе предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Борис Чернуха, передает «МИР 24».
После подписания соответствующего меморандума стоимость проекта оценивалась в $180 млн, запустить аппарат планировалось в 2020-м или 2021 году.
По словам Чернухи, аппарат расширит состав российско-белорусской группировки спутников дистанционного зондирования, а улучшенные технические характеристики позволят «существенно увеличить круг решаемых с его помощью задач».
За съемочную аппаратуру отвечает белорусское предприятие «Пеленг», а за космическую платформу — российский Институт электромеханики. Организации НАН при взаимодействии с российской стороной модернизируют наземную инфраструктуру для управления спутником, проведения испытаний и ввод в эксплуатацию.
«Эскизное проектирование планируется завершить в 2019 году, по результатам этого эскизного проектирования будут окончательно уточнены сроки его создания, объемы и стоимость работ», — заключил Чернуха.
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