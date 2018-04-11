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Фасад дома на Новгородской очистили от вандальных рисунков
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Фасад дома на Новгородской очистили от вандальных рисунков 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» с фасада дома №16 на Новгородской улице удалили вандальные рисунки и надписи. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев.
«Уважаемый пользователь! Надписи устранены», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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