Фасад дома на Новгородской очистили от вандальных рисунков

После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» с фасада дома №16 на Новгородской улице удалили вандальные рисунки и надписи. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев

«Уважаемый пользователь! Надписи устранены», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)