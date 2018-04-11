В Нижнем Новгороде ждут президента Аргентины Маурисио Макри

На встрече обсуждались развитие туристических связей, а также открытие временного консульского пункта.

— Каждая страна требует особого подхода. Мы сегодня это обсуждали, в частности, особенности латиноамериканского темперамента, который нужно учитывать при организации соответствующих мероприятий, — рассказал Глеб Никитин.

До сих пор количество гостей из Аргентины в Нижегородской области было незначительным, в 2017 году регион посетили всего 135 граждан Аргентины.

На Чемпионат мира мы ожидаем больше 5 тысяч болельщиков. Очень важно, что матч с участием Аргентины в Нижнем Новгороде планирует посетить президент Аргентины Маурисио Макри. Мы с господином послом обсудили также вопросы безопасности, открытие временного консульского пункта. Кроме развития туристических связей мы обсуждали интенсификацию наших экономических отношений, — добавил глава региона.

Чрезвычайный и Полномочный посол Аргентины в России Рикардо Лагорио поблагодарил Глеба Никитина за тёплый приём.

— Если говорить о готовности стадиона, то я хоть завтра готов выйти на поле. Все замечательно, мне очень понравилось, я поздравляю вас с тем, что у вас такой город и такой стадион, и больше всего меня впечатлило гостеприимство, с которым нас встретили. Я не сомневаюсь в том, что Нижний Новгород станет замечательной частью Чемпионата мира по футболу. Надеемся, что после Чемпионата мира наши контакты с Нижегородской областью не закончатся. Мы постараемся сделать всё, чтобы развивать отношения Аргентины и вашего региона в различных сферах, — сказал Рикардо Лагорио.