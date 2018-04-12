Президент Аргентины планирует посетить матч сборной в Нижнем Новгороде 

Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин по итогам рабочей встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Аргентины в России Рикардо Лагорио.
«До сих пор количество гостей из Аргентины было незначительным, в 2017 году регион посетили всего 135 граждан Аргентины, на Чемпионат мира мы ожидаем больше 5 тысяч болельщиков. Очень важно, что матч с участием Аргентины в Нижнем Новгороде планирует посетить президент Аргентины Маурисио Макри. Мы должны сделать все, чтобы его пребывание в нашем регионе оставило самые приятные впечатления», — заявил Никитин.
Рикардо Лагорио, в свою очередь, выразил надежду, что после Чемпионата мира контакты с Нижегородской областью не закончатся.
Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства. Сборная Аргентины встретится со сборной Хорватии 21 июня.