ЧМ-2018: президент Аргентины и темпераментные болельщики приедут в Нижний Новгород

«Для нас очень важно, что матч с участием Аргентины планирует посетить президент страны Маурисио Макри, и мы должны сделать все, чтобы его пребывание здесь оставило самые благоприятные впечатления», — цитирует Никитина РИА «Новости»

Глеб Никитин сообщил, что ожидается 5 тысяч болельщиков из Аргентины, отметив, что «особенности латиноамериканского темперамента нужно учитывать при организации соответствующих мероприятий».

«Если говорить о готовности стадиона, то я хоть завтра готов выйти на поле. Все замечательно, мне очень понравилось, я поздравляю вас с тем, что у вас такой город и такой стадион, и больше всего меня впечатлило гостеприимство, с которым нас встретили», — заявил Лагорио, сообщают «Нижегородские новости».

Посол также заметил журналистам, что они ждут не его выхода на поле, а того же от Лионеля Месси

Ранее сообщалось, что в Калининграде прошел первый тестовый матч на стадионе «Калининград», построенном к ЧМ-2018.

Новости Нижнего Новгорода: До 7 тысяч болельщиков из Швейцарии ожидаются в городе на ЧМ-2018