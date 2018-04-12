ЧМ-2018: президент Аргентины и темпераментные болельщики приедут в Нижний Новгород 

Президент Аргентины Маурисио Макри собирается посетить Нижний Новгород этим летом, чтобы увидеть игру сборной своей страны с Хорватией на ЧМ-2018, об этом рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин после встречи с послом Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио.
«Для нас очень важно, что матч с участием Аргентины планирует посетить президент страны Маурисио Макри, и мы должны сделать все, чтобы его пребывание здесь оставило самые благоприятные впечатления», — цитирует Никитина РИА «Новости».
Глеб Никитин сообщил, что ожидается 5 тысяч болельщиков из Аргентины, отметив, что «особенности латиноамериканского темперамента нужно учитывать при организации соответствующих мероприятий».
«Если говорить о готовности стадиона, то я хоть завтра готов выйти на поле. Все замечательно, мне очень понравилось, я поздравляю вас с тем, что у вас такой город и такой стадион, и больше всего меня впечатлило гостеприимство, с которым нас встретили», — заявил Лагорио, сообщают «Нижегородские новости».
Посол также заметил журналистам, что они ждут не его выхода на поле, а того же от Лионеля Месси.
Ранее сообщалось, что в Калининграде прошел первый тестовый матч на стадионе «Калининград», построенном к ЧМ-2018.
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