Руслана разбила голову ради чистой энергии будущего

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел во время подготовки к международной конференции Cisolar.

«Продвижение возобновляемой энергетики и энергетической независимости, которой я посвятила свой новый музыкальный проект и всю активность, дается мне через «приключения». За полчаса до выезда на седьмую международную конференцию Cisolar я разбила голову. Но ради чистой энергии будущего я готова пройти через все!», — сообщила Руслана.

CISOLAR-2018 — седьмая международная конференция по солнечной энергетике в Центральной и Восточной Европе, которая проходит в Киеве.