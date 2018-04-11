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Руслана разбила голову ради чистой энергии будущего
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Руслана разбила голову ради чистой энергии будущего 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел во время подготовки к международной конференции Cisolar.
«Продвижение возобновляемой энергетики и энергетической независимости, которой я посвятила свой новый музыкальный проект и всю активность, дается мне через «приключения». За полчаса до выезда на седьмую международную конференцию Cisolar я разбила голову. Но ради чистой энергии будущего я готова пройти через все!», — сообщила Руслана.
CISOLAR-2018 — седьмая международная конференция по солнечной энергетике в Центральной и Восточной Европе, которая проходит в Киеве.
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