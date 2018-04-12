В Рязанском районе для дошкольников провели квест, посвященный здоровью

Квест «Чтоб богатырем быть, нужно здоровье сохранить» состоялся в дошкольном отделении №9 школы №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Ребят ожидали путешествие по сказкам, встреча со сказочными героями и выполнение сложных и интересных заданий. Все задания были подготовлены с целью закрепления знаний детей и приобщения их к здоровому образу жизни. Воспитанники в игровой форме закрепляли гигиенические навыки, тренировали выдержку и внимание в играх и эстафетах, — добавил представитель администрации.

Дошкольное отделение №9 расположено по адресу улица Федора Полетаева, дом 19, корпус 4. (мю)