Единая система соцобеспечения позволит учитывать граждан, переехавших в Сочи — власти

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), создание которой большинство российских регионов планируют завершить до 1 июля, позволит актуализировать информацию и охватить мерами соцподдержки даже тех, кто поменял свое прежнее место жительство. В частности, это будет актуально для одного из лидеров по приросту населения — Сочи , заявила ТАСС начальник управления социальной политики администрации города Галина Пушкарь.

ЕГИССО начала работать в России с 1 января 2018 года. В системе, оператором которой является ПФР , содержится информация о мерах соцподдержки и их получателях. Власти рассчитывают, что с внедрением ЕГИССО предоставление социальной помощи станет эффективнее, а получать информацию о выплатах и пособиях станет проще.

"Для нашего города особенно важен момент получения, благодаря такой системе, всей актуальной информации о мерах социальной поддержки иногородних граждан, которые переезжают жить на курорт", — сказал Пушкарь.

По ее словам, население Сочи на конец 2017 года превысило 506 тыс. жителей. На протяжении последних лет в городе-курорте отмечается не только естественный, но и миграционный прирост населения, что само по себе свидетельствует о привлекательности города.

"Поэтому для нас эта программа (ЕГИССО) является очень серьезным социальным регулятором, который позволяет давать объективную обратную связь — получателем каких выплат в своем регионе являлись или еще являются переехавшие жить в Сочи граждане", — отметила Пушкарь.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев отмечал, что ежегодно в Краснодарский край переезжают десятки тысяч человек со всей страны. Сейчас фактическое население края — около 6 млн человек, Краснодара — около 1,5 млн Ранее сообщалось, что население Сочи превысило 500 тыс. человек, это произошло на 15 лет раньше, чем прогнозировалось.

ЕГИССО в других регионах Юга В июле система должна заработать и в Ростовской области . «Пока это просто информационная система. Если человек является инвалидом, он может зайти в личный кабинет и, согласно тем сведениям, которые дали ведомства, посмотреть, например, на какие льготы он имеет право, а если он их получает — увидеть, что он получает, в каком размере», — пояснили в ростовском отделении ПФР.

Волгоградская область одной из первых в России загрузила 90% сведений в ЕГИССО, сообщила ТАСС пресс— секретарь Волгоградского регионального отделения ПФР Оксана Аханова.

"Секрет того, что Волгоградская область «впереди планеты всей», очень прост. Именно наш регион стал пилотным в создании ЕГИССО, все технические особенности этого проекта тестировались сначала у нас, а затем распространялись по всей стране. Всего в Волгоградской области поставщиками сведений предоставляются 217 мер социальной защиты более чем 1 миллиону 389 тысячам гражданам. Вот 90% этих сведений уже загружено в создаваемую систему", — сказала Аханова.

По ее словам, благодаря внедрению этой системы снизятся затраты на межведомственное взаимодействие, появится адресное оказание мер соцподдержки по признаку нуждаемости, будет исключено дублирование мер соцзащиты. Кроме того, ЕГИССО призвана стать системой нового поколения, которая будет абсолютно защищена от несанкционированного доступа, что исключит искаженность информации.