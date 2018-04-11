Ещё
Инвестор МСЗ в Казани открыл набор персонала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвестор МСЗ в Казани открыл набор персонала 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
«Альтернативная генерирующая компания — 1» — инвестор мусоросжигательного завода в Казани, начала набор персонала для работы над проектом МСЗ. Объявление о поиске сотрудников доступно на сайте hh.ru. В тексте говорится, что новым сотрудникам предстоит решать «интересные задачи национального масштаба». В том числе, специалисты займутся решением экологической проблемы через создание принципиально новой отрасли промышленности, говорится в объявлении. Помимо технических специалистов, ведется поиск административного персонала. Добавим, обсуждение проекта строительства МСЗ в Казани сопровождается скандалами. Ряд жителей столицы Татарстана выступают против реализации проекта. Ранее с экоактивистами встречался мэр Казани Ильсур Метшин, а 14 апреля анонсирована встреча инвестора МСЗ с противниками строительства.
Казанский репортер: последние новости
Понять и простить. ​Владелец распиленного Mercedes 1937 года готов пойти на мировую «Лиза Алерт» проведет в Казани родительское собрание К 100-летию Татарстана создан сайт об истории республики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подняли в воздух самолет «судного дня»341
Трамп выступил с призывом к России974
Захарова сделала Трампу ответное предложение192
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод44
Рынок отреагировал на заявление Трампа176
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение