Инвестор МСЗ в Казани открыл набор персонала 

«Альтернативная генерирующая компания — 1» — инвестор мусоросжигательного завода в Казани, начала набор персонала для работы над проектом МСЗ. Объявление о поиске сотрудников доступно на сайте hh.ru. В тексте говорится, что новым сотрудникам предстоит решать «интересные задачи национального масштаба». В том числе, специалисты займутся решением экологической проблемы через создание принципиально новой отрасли промышленности, говорится в объявлении. Помимо технических специалистов, ведется поиск административного персонала. Добавим, обсуждение проекта строительства МСЗ в Казани сопровождается скандалами. Ряд жителей столицы Татарстана выступают против реализации проекта. Ранее с экоактивистами встречался мэр Казани Ильсур Метшин, а 14 апреля анонсирована встреча инвестора МСЗ с противниками строительства.