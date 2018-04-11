Все по-закону: чиновники ответили на редакционный запрос

Сегодня в саратовских СМИ и мессенджерах прозвучала информация о якобы платном размещении статьи в известной федеральной газете, посвященной работе с талантливой молодежью и одаренными детьми в нашем регионе.

Первый заместитель министерства информации и печати области Светлана Бакал прокомментировала домыслы о платном размещении информации о системе образования в сфере культуры региона. — Прозвучали и негодующие заявления депутатов в связи с этим. Могу ответственно заявить, что запрос от московского сетевого издания «Взгляд.ру» поступил по телефону в министерство информации и печати области, — отметила первый замминистра ведомства, — Корреспондент, сославшись на редакционное задание, попросил помощи в подготовке материала о системе работы региона с одаренными детьми.