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Все по-закону: чиновники ответили на редакционный запрос
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Все по-закону: чиновники ответили на редакционный запрос 

АиФ 1 час назад
Сегодня в саратовских СМИ и мессенджерах прозвучала информация о якобы платном размещении статьи в известной федеральной газете, посвященной работе с талантливой молодежью и одаренными детьми в нашем регионе.
Первый заместитель министерства информации и печати области Светлана Бакал прокомментировала домыслы о платном размещении информации о системе образования в сфере культуры региона. — Прозвучали и негодующие заявления депутатов в связи с этим. Могу ответственно заявить, что запрос от московского сетевого издания «Взгляд.ру» поступил по телефону в министерство информации и печати области, — отметила первый замминистра ведомства, — Корреспондент, сославшись на редакционное задание, попросил помощи в подготовке материала о системе работы региона с одаренными детьми.
Журналист просил помочь ему взять комментарий руководителя регионального министерства культуры. Чтобы понять задачу, пришлось уточнить, в связи с чем возникла идея написать именно об этом, на что корреспондент сослался на победу нашей саратовской юной художницы Варвары Волковой, которая заняла первое место на международном конкурсе детского рисунка в Минске. Чиновник пояснила, что вопреки конспирологической версии, информацию министерство культуры предоставило федеральному изданию в соответствии с законом о СМИ, отвечая на редакционный запрос.
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