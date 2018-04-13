В парке «Усадьба Воронцово» состоялись занятия для пенсионеров

Первые занятия по программе «Московское долголетие» прошли в Обручевском районе.

Жителям района предложили тренировки по общей физической подготовке и скандинавской ходьбе. Проект реализован общими усилиями дирекции Воронцовского парка и центра социального обслуживания Обручевского района. Занятия по общей физической подготовке вела Юлия Реутова, квалифицированный тренер, хореограф. В активе у Юли многолетние занятия конным спортом и кикбоксингом, участие в соревнованиях. Занятия будут проходить в парке, у сцены, по вторникам и четвергам с 10:00 и с 11:00. Чтобы принять в них участие, пенсионерам надо обратиться в свой территориальный центр социального обслуживания.