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В парке «Усадьба Воронцово» состоялись занятия для пенсионеров
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В парке «Усадьба Воронцово» состоялись занятия для пенсионеров 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Первые занятия по программе «Московское долголетие» прошли в Обручевском районе.
Жителям района предложили тренировки по общей физической подготовке и скандинавской ходьбе. Проект реализован общими усилиями дирекции Воронцовского парка и центра социального обслуживания Обручевского района. Занятия по общей физической подготовке вела Юлия Реутова, квалифицированный тренер, хореограф. В активе у Юли многолетние занятия конным спортом и кикбоксингом, участие в соревнованиях. Занятия будут проходить в парке, у сцены, по вторникам и четвергам с 10:00 и с 11:00. Чтобы принять в них участие, пенсионерам надо обратиться в свой территориальный центр социального обслуживания.
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