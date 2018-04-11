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«Радио России» отныне вещает в Верхневолжье в FM-диапазоне
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«Радио России» отныне вещает в Верхневолжье в FM-диапазоне 

РИА Новости 52 минуты назад
ТВЕРЬ, 11 апр — РИА Новости. Тверская область перешла на вещание «Радио России» в FM-диапазоне и стала первым регионом, который перевел вещание с УКВ в FM-диапазон, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Более чем в 20 населенных пунктах области было установлено современное радиопередающее оборудование.
"Мы сейчас активно занимаемся развитием информационного пространства. Сегодня у нас почти полная зона покрытия региона в стандарте FM, и это другой уровень радиовещания. Важно, что теперь государственные радиопрограммы станут еще более доступными для населения", — сказал на церемонии запуска вещания глава региона Игорь Руденя.
В свою очередь директор филиала РТРС «Тверской областной радиотелевизионный передающий центр» Павел Антипов отметил, что переход на новый диапазон вещания позволит увеличить охват аудитории «Радио России» почти на 24% и составит около 88%. По его словам, планируется установить еще несколько радиопередатчиков в регионе, что увеличит охват населения вещанием «Радио России» до 98%.
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