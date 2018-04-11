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Росгвардия пресекла 200 нарушений на атомных объектах в Арктике в этом году
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Росгвардия пресекла 200 нарушений на атомных объектах в Арктике в этом году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Росгвардия пресекла более двухсот правонарушений на атомных объектах в Арктике в этом году, что позволило предотвратить ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает в среду ведомство.
"Ряд объектов энергетики, расположенных в Арктической зоне, в том числе филиал ФГУП «Росатомфлот», Билибинская и Кольская АЭС, также находятся под охраной войсковых подразделений. Только в 2018 году нарядами Росгвардии пресечено более двухсот попыток совершения противоправных действий на этих на объектах, что позволило предотвратить материальный ущерб на сумму свыше миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Как говорится в релизе, «за многие годы» бдительные караулы Росгвардии не допустили ни одного факта проникновения нарушителей на режимные объекты.
"Вместе с тем военнослужащие ежегодно задерживают тысячи нарушителей, предотвращают аварии, пожары и хищения. Возвращенные государству материальные средства оцениваются сотнями миллионов рублей", — сообщает ведомство.
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