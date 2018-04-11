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Rio Tinto пересмотрит все отношения с UC Rusal
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Rio Tinto пересмотрит все отношения с UC Rusal 

Ведомости 32 минуты назад
Одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира, британо-австралийская Rio Tinto, «пересматривает все свои отношения» с UC Rusal, против которой 6 апреля США ввели санкции. Об этом в среду на собрании акционеров Rio Tinto заявил председатель ее совета директоров Саймон Томпсон, передает Financial Times.
Санкции против UC Rusal он назвал «новой новостью».
Rio Tinto — крупный поставщик боксита и глинозема для компании Олега Дерипаски. UC Rusal также принадлежит 20% в австралийском глиноземном комбинате QAL, основным владельцем которого является Rio Tinto.
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