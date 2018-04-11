Жители Лианозова наведут порядок в районе после зимы 14 апреля

Субботник в Лианозове пройдет 14 апреля по адресам: во дворе по улице Череповецкая, дом 24, на Череповецком бульваре, Алтуфьевском шоссе, улицам Илимская и Череповецкая. Как рассказали в управе, главная задача — привести район в порядок после зимы, поэтому на всех объектах будет выполнено прогребание газонов, а где необходимо, отремонтируют урны и ограждения.

— Жители могут выбрать адреса, которые ближе всего расположены к их месту проживания, и помочь нашему району стать чище и красивее этой весной, — уточнили в управе.

По вопросу выдачи инвентаря можно обратиться либо в диспетчерскую службу, либо в ГБУ «Жилищник» по адресу: ул. Новгородская, д. 32. Начало субботника в 10.00. (вт)