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ПФР может штрафовать по Закону 212-ФЗ, которого уже нет
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ПФР может штрафовать по Закону 212-ФЗ, которого уже нет 

Время бухгалтера 1 час назад
Пенсионный фонд оштрафовал компанию за нарушение на 4 дня срока подачи РСВ-1 за 9 месяцев 2016 года. Штраф назначили 23 января 2017 года на основании ч. 1 ст. 46 Закона от 24.07.2009 212-ФЗ о страховых взносах. Сумма санкций составила более 1 млн рублей.
С нарушением срока представления отчета компания не спорила. Однако посчитала незаконным штраф, поскольку он был назначен по Закону 212-ФЗ, который с 2017 года прекратил свое действие и не мог применяться к фирме при принятии решения от 23.01.2017.
Суды первых двух инстанции одобрили эту логику и признали решение ПФР недействительным.
Однако Арбитражный суд Московского округа с ними не согласился.
Действительно ч. 1 ст. 46 Закона 212-ФЗ утратила силу с 1 января 2017 года (п. 5 ст. 18 и ст. 24 Закона от 03.07.2016 250-ФЗ). Вместе с тем, фонды продолжают ее применять к отношениям, возникшим до 2017 года. Иное толкование норм действующего законодательства фактически лишает возможности государство применить меры ответственности в спорный период времени к плательщику за виновно совершенное им противоправное деяние.
Ответственность за не подачу в срок РСВ-1 в виде штрафа, которая была предусмотрена ч. 1 ст. 46 Закона с 1 января 2017 года, т.е. без временного разрыва, установлена п. 1 ст. 119 НК РФ. Следовательно, существо противоправного деяния осталось неизменным, равно как и волеизъявление законодателя о его наказуемости.
Важным критерием с учетом указанных законоположений при применении ответственности к плательщику страховых взносов, которые должны учитывать органы ПФР это определение способа исчисления штрафа за указанное правонарушение.
Данный подход соответствует позиции КС РФ в Постановлении от 17.01.2018 3-П.
В итоге решения судов первых двух инстанций были отменены и дело отправлено на новое рассмотрение.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 14.03.2018 № Ф05-1735/2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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