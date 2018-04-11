Как белорусу стать предпринимателем в России

Правила

"Здравствуйте! 22 февраля в газете «СОЮЗ. Беларусь Россия » опубликованы фрагменты беседы с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой . В разделе «О равных правах» говорится, что для граждан Союзного государства решена проблема взаимного признания водительских прав. Прошу пояснить: надо ли гражданам России, имеющим вид на жительство в Беларуси, получать белорусские водительские права? С уважением, Булыгин А. В. ".

С 1 июня 2017 года в России вступил в силу Федеральный закон, который запретил управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

Под действие данного закона попадали и белорусские граждане. Чтобы решить проблему, Совет Министров Союзного государства в своем постановлении от 16 июня 2017 года N 29 «О признании национальных водительских удостоверений на территории Союзного государства» установил: национальные водительские удостоверения, выданные компетентными органами государств — участников Договора о создании Союзного государства, признаются без их дополнительной легализации при осуществлении гражданами предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

Что же касается россиян, постоянно проживающих в Беларуси, то согласно белорусскому законодательству граждане, переехавшие на ПМЖ в Беларусь и имеющие действительное водительское удостоверение, выданное иностранным государством, считаются не имеющими права управления механическими транспортными средствами, самоходными машинами по истечении 90 дней с даты выдачи им вида на жительство или белорусского паспорта и до получения водительского удостоверения в Беларуси. Для замены иностранных прав достаточно прийти в ГАИ по месту регистрации, сдать теоретический экзамен и получить водительское удостоверение белорусского образца. При себе нужно иметь паспорт, медицинскую справку и иностранное водительское удостоверение.

Бизнес

Как белорусу стать предпринимателем в России?

"Рассматриваю возможности работы в России, сам белорус. Подскажите, могу ли я в России зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, каков порядок моих действий?А. И. Коваль".

Согласно российскому законодательству заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью может лицо, достигшее совершеннолетия. Никаких других ограничений нет.

Порядок регистрации одинаков как для белорусских граждан, так и для россиян. Процедура происходит по месту проживания. Либо на основании вида на жительство, либо по временному проживанию. Государственная регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей установлена Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Перечень документов указан в ст. 22.1 данного закона. Обратите внимание: среди документов, необходимых для представления в налоговый орган для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, требуется копия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать на территории РФ.

Заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица вы сможете с момента государственной регистрации.