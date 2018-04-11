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Сотрудники «Жилищника» из Медведкова пожаловались на ущемление своих прав
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Сотрудники «Жилищника» из Медведкова пожаловались на ущемление своих прав 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Сотрудники «Жилищника» из Медведкова заявили, что их заставляют работать сверхурочно, а зарплаты при этом уменьшаются.
Об этом сообщает «Дождь». Несколько десятков сотрудника «Жилищника» района Медведково пришли к офису компании, заявив о невыносимых условиях работы: рабочие смены составляют 13 — 14 часов. Сотрудникам, по их словам, не выдают нужный инвентарь, заставляют обслуживать большую территорию, которая за ними закреплена. Также, если верить работникам, нередки случаи, когда их заставляют работать по ночам.
Также работники сообщили, что руководство без объяснения причин сокращает зарплаты. Известно, что на месте событий уже находится глава района Медведково и сотрудники полиции.
ИД «Собеседник»: последние новости
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