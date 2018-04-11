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Михаил Белоусов: «Действия местной власти должны быть открыты и понятны для рядовых граждан»
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Михаил Белоусов: «Действия местной власти должны быть открыты и понятны для рядовых граждан» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
«Действия, которые принимаются органами местного самоуправления, должны быть открыты и понятны для рядовых граждан. Об этом говорит президент страны. Эта же мысль звучит в послании Дмитрия Азарова, — комментирует глава Красноярского района Михаил Белоусов. — Для этого необходимо выстраивать институт непрерывного взаимодействия с жителями. Сейчас эта работа активно ведется. Хороший тому пример прошедшие выборы президента РФ, в ходе которых сотни граждан проголосовали за проекты благоустройства общественных пространств».
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