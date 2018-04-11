Спикер Госдумы призвал правительство зеркально ответить на санкции США

«Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединённых Штатов , на неприкрытый лоббизм США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса. И в этой связи было бы правильно принять зеркальные меры», — сказал Володин.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что давление на Россию приобрело агрессивный характер, когда страна стала развиваться и составлять реальную конкуренцию.

Введённые Вашингтоном новые санкции коснулись целого ряда крупных бизнесменов и подконтрольных им предприятий. Ситуация негативно сказалась на российском рынке и на курсе валют. На данный момент евро торгуется на отметке 79 рублей 78 копеек, доллар — 64,46.