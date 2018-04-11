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Спикер Госдумы призвал правительство зеркально ответить на санкции США
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Спикер Госдумы призвал правительство зеркально ответить на санкции США 

Говорит Москва 59 минут назад
«Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединённых Штатов, на неприкрытый лоббизм США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса. И в этой связи было бы правильно принять зеркальные меры», — сказал Володин.
Спикер нижней палаты парламента отметил, что давление на Россию приобрело агрессивный характер, когда страна стала развиваться и составлять реальную конкуренцию.
Введённые Вашингтоном новые санкции коснулись целого ряда крупных бизнесменов и подконтрольных им предприятий. Ситуация негативно сказалась на российском рынке и на курсе валют. На данный момент евро торгуется на отметке 79 рублей 78 копеек, доллар — 64,46.
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