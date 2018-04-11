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В СФ одобрили закон о невозвратных билетах на поезда
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В СФ одобрили закон о невозвратных билетах на поезда 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Сенаторы СФ на заседании 11 апреля одобрили закон, согласно которому устанавливаются спецтарифы на невозвратные билеты на поезда. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению политиков, подобное нововведение позволит снизить стоимость билетов.
Пассажир, купивший невозвратный билет, не сможет получить обратно деньги, если откажется от поездки. Исключения составят только особые обстоятельства, связанные с болезнью, несчастным случаем и т.д. Также сдать билеты можно будет в случае опоздания или отмены поезда.
Напомним, депутаты Госдумы приняли этот закон 3 апреля. Он вступит в силу с начала 2019 года.
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