В СФ одобрили закон о невозвратных билетах на поезда

Сенаторы СФ на заседании 11 апреля одобрили закон, согласно которому устанавливаются спецтарифы на невозвратные билеты на поезда. Об этом пишет РИА Новости

По мнению политиков, подобное нововведение позволит снизить стоимость билетов.

Пассажир, купивший невозвратный билет, не сможет получить обратно деньги, если откажется от поездки. Исключения составят только особые обстоятельства, связанные с болезнью, несчастным случаем и т.д. Также сдать билеты можно будет в случае опоздания или отмены поезда.