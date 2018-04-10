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Володин призвал создавать больше фильмов о войне
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Володин призвал создавать больше фильмов о войне 

Парламентская газета 19 часов назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуме во вторник состоялся предпремьерный показ кинофильма «Собибор». Спикер палаты Вячеслав Володин высоко оценил кинокартину и призвал создавать больше фильмов о подвигах простых людей во время Великой Отечественной войны.
«Я хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в создании этого очень тяжелого фильма. Нам нужно снимать больше таких картин для того, чтобы эти преступления не повторились никогда», — сказал Володин.
Депутат также отдельно поблагодарил первого заместителя Комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко за организацию показа фильма в палате, а также режиссера фильма Константина Хабенского.
«Константину Хабенскому удалось сыграть такую сложную роль человека, который прожил непростую жизнь — еврея по национальности, советского офицера, героя Александра Печёрского», — отметил спикер.
В свою очень, председатель правления некоммерческой организации «Фонд Александра Печерского» Илья Васильев поблагодарил Вячеслава Володина за поддержку в работе по увековечению памяти Печёрского.
Фильм «Собибор» посвящён восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. Лагерь перестал существовать после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печёрский.
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