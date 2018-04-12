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В Саратове продолжаются профилактические рейды участковых «Осторожно! Мошенники!»
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В Саратове продолжаются профилактические рейды участковых «Осторожно! Мошенники!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
У участкового уполномоченного полиции Александра Шамина на участке во Фрунзенском районе Саратова — 13 многоэтажных домов. В каждом есть помощники — это старшие домов и подъездов. С ними сотрудник полиции постоянно на связи. Сегодня с их помощью полицейский провел поквартирный обход, чтобы раздать жильцам памятки о мерах профилактики мошенничества.
В памятке-инструкции описаны наиболее распространенные случаи, которые встречаются в жизни. Это и появление на пороге квартиры псевдоработников различных служб, и внезапное сообщение от незнакомца о блокировке банковской карты или внезапном выигрыше, и звонки от родственников, якобы попавших в беду.
Памятки заняли свое место и на информационных стендах в каждом подъезде дома. Ведь о том, как бороться с мошенничеством должны знать все без исключения.
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