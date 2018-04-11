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Нефтепродукты в НАО будет поставлять «Газпромнефть — Региональные продажи»
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Нефтепродукты в НАО будет поставлять «Газпромнефть — Региональные продажи» 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 11 апреля. Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» заключит контракт на поставку нефтепродуктов в населенные пункты Ненецкого автономного округа с "Газпромнефть — Региональные продажи". Как сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа, сумма контракта составит 601 млн рублей.
"Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» подвело итоги открытого электронного аукциона на поставку нефтепродуктов в населенные пункты региона. Контракт на общую сумму 601 млн рублей будет заключен с ООО «Газпромнефть — Региональные продажи» — говорится в сообщении.
По условиям контракта, «Газпромнефть — Региональные продажи» необходимо доставить в села округа 8,75 тыс. тонн дизельного топлива, 88,5 тонн бензина марки «Регуляр 92», а также почти 100 тонн масел и смазок. Нефтепродукты должны быть доставлены в летнюю навигацию в 28 населенных пунктов региона, а также в Нарьян-Мар.
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» производит завоз энергоресурсов в период летней навигации. Кампания начинается сразу после прохождения ледохода. В первую очередь груз завозят по малым рекам, пока уровень воды позволяет судам пройти к поселениям. Морская навигация традиционно завершается позднее речной, однако доставить стратегические грузы по морю стараются успеть до начала сезона штормов, который начинается в середине сентября.
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