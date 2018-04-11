В Махачкале пройдет Всемирный день джаза

В рамках Всемирного дня джаза 30 апреля в 20:00 в столичном кафе «Якорь» будет звучать традиционная джазовая музыка, которую для вас сыграют Малик Мустафаев (клавишные), Шабан Абдуллаев (ударные) и Артур Зайдиев (бас), помимо этого восточный колорит добавит и Шамиль Шерифалиев (тар).

Албании, Армении, Всемирный день джаза одновременно с Дагестаном пройдет в Аргентине Австрии и в Азербайджане

Телефон для справок: Георгий Гарунов / клуб Георгия Гарунова | +7 9285210123

Адрес: город Махачкала, ул. Абубакарова, 2 Фото: rbgroup.com.ua