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В Махачкале пройдет Всемирный день джаза
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В Махачкале пройдет Всемирный день джаза 

Mirmol.ru 1 час назад
В рамках Всемирного дня джаза 30 апреля в 20:00 в столичном кафе «Якорь» будет звучать традиционная джазовая музыка, которую для вас сыграют Малик Мустафаев (клавишные), Шабан Абдуллаев (ударные) и Артур Зайдиев (бас), помимо этого восточный колорит добавит и Шамиль Шерифалиев (тар).
Всемирный день джаза одновременно с Дагестаном пройдет в Аргентине, Албании, Армении, Австрии и в Азербайджане.
Телефон для справок: Георгий Гарунов / клуб Георгия Гарунова | +7 9285210123
Адрес: город Махачкала, ул. Абубакарова, 2  Фото: rbgroup.com.ua
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