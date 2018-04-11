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Сезон борьбы с борщевиком начался в районах Ленобласти
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Сезон борьбы с борщевиком начался в районах Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Сразу несколько муниципальных образований Ленинградской области начали объявлять аукционы на уничтожение борщевика.
С наступлением весны сразу несколько районов Ленобласти начали конкурсы на подрядчика по уничтожению борщевика. Админстрация Скребловского поселения в Лужском районе выделила на химическую обработку территории от борщевика 721,6 тыс. рублей.
Власти Федоровского поселения в Тосненском районе на аналогичные нужды выделили 763,4 тыс. рублей.
Волховский муниципалитет в свою очередь оценил борьбу с вредительским растением в 148 тыс. рублей.
Заявки на участие во всех трех аукционах можно подавать до 18 апреля.
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