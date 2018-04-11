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В Оричах мужчина опоздал на поезд и решил поехать снаружи вагона: проводнице пришлось «дёрнуть» стоп-кран
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В Оричах мужчина опоздал на поезд и решил поехать снаружи вагона: проводнице пришлось «дёрнуть» стоп-кран 

Vyatka-grad.ru 45 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Сотрудники транспортной полиции составили протокол в отношении 59-летнего жителя Оричей, который, опоздав на поезд, пытался запрыгнуть в него на ходу.
За нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте ему придётся заплатить штраф, сообщают в управлении на транспорте МВД России по ПФО.
Заскочив на подножку движущегося поезда Нижний Новгород — Воркута, мужчина пытался проехать снаружи состава, однако его обнаружила проводница. Чтобы предотвратить возможную травму в движении, она воспользовалась стоп-краном. Пассажирам поезда пришлось ждать лишние шесть минут, пока он не отправился снова.
В отношении пассажира был составлен административный протокол. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за посадку в движении ему придётся заплатить штраф в размере ста рублей.
Фото — mtdata.ru
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