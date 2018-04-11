В Оричах мужчина опоздал на поезд и решил поехать снаружи вагона: проводнице пришлось «дёрнуть» стоп-кран

Сотрудники транспортной полиции составили протокол в отношении 59-летнего жителя Оричей, который, опоздав на поезд, пытался запрыгнуть в него на ходу.

За нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте ему придётся заплатить штраф, сообщают в управлении на транспорте МВД России по ПФО.

Заскочив на подножку движущегося поезда Нижний Новгород — Воркута , мужчина пытался проехать снаружи состава, однако его обнаружила проводница. Чтобы предотвратить возможную травму в движении, она воспользовалась стоп-краном. Пассажирам поезда пришлось ждать лишние шесть минут, пока он не отправился снова.

В отношении пассажира был составлен административный протокол. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за посадку в движении ему придётся заплатить штраф в размере ста рублей.

Фото — mtdata.ru