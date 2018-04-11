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Жители Тольятти пожаловались Путину на астрономические счета за отопление
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Жители Тольятти пожаловались Путину на астрономические счета за отопление 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Тольятти обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. Они просят разобраться в действиях управляющей компании автограда, которая выставила большие счета за отопление.
— Мы увидели в квитанциях просто астрономические суммы, — рассказали местные жители. — В домах живут инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, которые просто не могут платить такие суммы. Горожане также обратились за помощью в прокуратуру. Надзорные органы назначили 30-дневную проверку. Теплоэнергетики поясняли, что большие счета за отопление связаны с перерасчетом. В Самарской области в двух домах жильцы потребили больше энергии, чем рассчитали представители компании.
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