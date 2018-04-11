Понять и простить. ​Владелец распиленного Mercedes 1937 года готов пойти на мировую 

Ожидавшегося решения по делу Игоря Кудрявцева, который обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), в Вахитовском райсуде Казани вынесено не было. Вместо этого в процессе появилась новая сюжетная линия. Судья Юрий Арсенюк предложил сторонам заключить мировое соглашение. Потерпевший Камиль Шайдаров на это согласился. До следующего заседания он будет работать над его текстом вместе с адвокатом подсудимого. Напомним фабулу уголовного дела. Согласно материалам следствия, единственный в Татарстане почти полностью укомплектованный Mercedes-Benz Pullman до 28 апреля прошлого года стоял в гараже Камиля Шайдарова на улице Кремлевской. Его пропажу известный в Казани бизнесмен (до недавнего времени именно его предприятие выпускало георгиевскую ленточку для всего СНГ) и коллекционер раритетных автомобилей обнаружил только через месяц. Ворота, ведущие к гаражу, были завалены снегом, пройти к нему можно было только через калитку. — Поэтому я был спокоен — машину никто не украдет. К тому же украсть ее невозможно. Это — как редкий бриллиант, который ты не сможешь никому продать, — рассказал Камиль Шайдаров. Но, как выяснилось, и украсть, и продать этот «редкий бриллиант», который Шайдаров считал украшением своей коллекции, можно. Украсть не целиком, а по частям, предварительно разрезав его болгаркой и автогеном на кусочки длинной не более 70 сантиметров, чтобы можно было протиснуться с ними через калитку. Именно так, по версии следствия, и поступил сосед Камиля Шайдарова по дому Игорь Кудрявцев, который привлек в помощники двух ребят, имевших в своем распоряжении газовый резак. Фрагменты «Мерседеса» погрузили в «Газель» и увезли на пункт сдачи металлолома. За две с половиной тонны драгоценного для любого коллекционера металла подсудимый получил 18 тысяч рублей, 4 тысячи из которых отдал своим помощникам за работу. В ходе всего предварительного следствия и большей части судебных заседаний (сегодняшнее стало уже десятым по счету), сославшись на статью 51 Конституции РФ, Игорь Кудрявцев хранил молчание. После чего, наконец, заявил, что свидетель, один из тех, кто помог довершить ему разделку «Мерседеса» с помощью автогена, его оговорил: — Либо Шайдаров пообещал ему денег за показания против меня, либо сказалось действие побоев в отделении полиции, — предположил он. Судья Юрий Арсенюк в очередной раз задал свидетелю Нуриеву вопрос, не было ли у него каких-либо причин для того, чтобы оговорить Кудрявцева. — Нет, ваша честь, никаких причин для этого у меня не было, — уверенно ответил тот. После чего судья предложил сторонам процесса заключить мировое соглашение. Камиль Шайдаров согласился, а Игорь Кудрявцев, похоже, только этого и ждал. Юрий Арсенюк объявил перерыв в судебном заседании до 17 апреля. — Сегодня суд попытался разобраться в мотивах поступка подсудимого. Он считает, что снос гаражей на Кремлевской, который был осуществлен по решению суда, это моя личная инициатива. Что я из вредности хочу его гараж снести, а он, получается, из вредности залез в мой гараж и уничтожил раритетный автомобиль. И то, что человек, грубо говоря, с революционным сознанием, продолжает заблуждаться, это, я считаю, самое худшее, — посетовал Камиль Шайдаров. — Еще на прошлом судебном заседании я высказал свое мнение, что тюрьма не лечит людей, а только калечит. Я считаю, что было бы лучше, если бы мы достигли мира в суде, он сам добровольно снес гараж, который считает своим, но не имеет на него никаких документов, потому что захватил чужой гараж. — И вы этим удовлетворитесь, ни о каком возмещении причиненного вреда речь не идет? — поинтересовались мы у коллекционера. — Ну, что он может возместить? Он живет только тем, что собирает макулатуру и металлолом? Заставить его что-то возмещать, значит, загнать его в угол. Знаете, во время допроса у следователя меня проверяли на детекторе лжи, и один из вопросов был такой: «Тебе этот автомобиль бог дал?» И я, не задумываясь, с ходу ответил: «Да». Ну вот, как говорится, бог дал — Бог взял. Стоит отметить, что в ходе одного из предыдущих судебных заседаний, состоявшегося 18 декабря 2017 года, суд усомнился в объективности оценки независимого эксперта из Санкт-Петербурга, посчитавшего, что рыночная цена Mercedes-Benz Pullman сборки 1937 года составляет 1,8 миллиона рублей, и назначил новую экспертизу. Позже ООО «Центр оценки собственности», которому было поручено ее проведение, официально ответил, что определить рыночную цену ретро-автомобиля, даже фотографии которого не сохранилось, не представляется возможным. Тем не менее, квалификация действий подсудимого осталась без изменений — кража, совершенная в особо крупном размере. А таковой, согласно действующему российскому законодательства она признается в том случае, если сумма причиненного ущерба превышает 1 миллион рублей. Спустя год после происшествия и полгода с начала судебного процесса сам коллекционер уже обрел философский настрой. — Я таю надежду, что хотя бы одна молекула из тех двух с половиной тонн металла после переплавки моего «Мерседеса» на металлургическом заводе, в итоге попадет на автозавод и окажется в теле какого-то суперкара, — доверительно сообщил Камиль Шайдаров на прощанье. Евгений Аксенов.