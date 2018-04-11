Медведев рассказал, сколько заработали стартапы в «Сколково»

Медведев сообщил, что сейчас выстраивается структура для поддержки инноваций и за счет этого удалось реализовать около шести тысяч проектов в разных сферах. Он уточнил, что работа идет на разных площадках, но только выручка стартапов в «Сколково» превысила сумму в 150 миллиардов. Также Медведев добавил, что создаются условия для вывода на рынок принципиально новых товаров.

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