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Медведев рассказал, сколько заработали стартапы в «Сколково»
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Медведев рассказал, сколько заработали стартапы в «Сколково» 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что суммарная выручка стартапов в «Сколково» превышает 150 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.
Медведев сообщил, что сейчас выстраивается структура для поддержки инноваций и за счет этого удалось реализовать около шести тысяч проектов в разных сферах. Он уточнил, что работа идет на разных площадках, но только выручка стартапов в «Сколково» превысила сумму в 150 миллиардов. Также Медведев добавил, что создаются условия для вывода на рынок принципиально новых товаров.
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