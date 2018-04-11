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«Комбикорм-СГ» удешевит выращивание рыбы и пушных зверей
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«Комбикорм-СГ» удешевит выращивание рыбы и пушных зверей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Задача выполнима, но при условии, что рыбоводов обеспечат качественными комбикормами. Пока же рыбоводам России и Беларуси приходится две трети их закупать за рубежом.
Решение проблемы ищут сейчас в Научно-практическом центре НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства: здесь приступают к реализации союзной научно-технической программы «Комбикорм-СГ». Ее цель — разработать не только соответствующие рецептуры, но и оборудование для производства комбикормов нового типа.
— Сделать корм для рыбы непросто, — разъясняет доктор наук Владимир Передня. — Фактически для каждой породы рыбы нужен свой корм. Хищные любят, чтобы он опускался на дно медленно кружась и его можно было поймать. При этом корм не должен размокнуть и потерять пищевую ценность. Другие рыбы предпочитают подбирать корм со дна. Особая тема — состав корма и его усвояемость. Для этого корм нужно обогащать специальными натуральными добавками…
Белорусские ученые разрабатывают и корма для ценных пушных зверей. В частности, для норки.
— Согласовываем с россиянами техзадания на оборудование, — продолжает Владимир Передня. — Это исключает дублирование. Так, для изготовления «рыбьего» комбикорма россияне разработали установку производительностью одна тонна в час. А мы — на полтонны. Таким образом, появляется выбор. Из новинок — наши специалисты намерены адаптировать оборудование для производства комбикормов при работе на биогазе. В стране немало установок, производящих топливо из отходов сельхозпроизводства и навоза. Замена топлива, поступающего из Сибири, существенно снизит стоимость конечной продукции. Этот опыт будет интересен и россиянам.
Хищные рыбы любят, чтобы корм опускался на дно медленно кружась…
Нынешняя союзная программа является продолжением проекта «Комбикорм», который завершился в 2014 году. Его целью была разработка наиболее эффективных рецептур кормов для крупного рогатого скота и свиноводства.
В числе важнейших задач, которые удалось решить: созданы уникальные технологии обогащения корма натуральными белковыми добавками белорусского производства.
К слову
Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства уже участвовал в выполнении союзных программ «Молоко», «Плодоовощеводство», «Комбикорм», «Топинамбур». Программа «Комбикорм-СГ» рассчитана на 2018-2021 годы.
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