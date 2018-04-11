«Комбикорм-СГ» удешевит выращивание рыбы и пушных зверей

Задача выполнима, но при условии, что рыбоводов обеспечат качественными комбикормами. Пока же рыбоводам России Беларуси приходится две трети их закупать за рубежом.

Решение проблемы ищут сейчас в Научно-практическом центре НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства: здесь приступают к реализации союзной научно-технической программы «Комбикорм-СГ». Ее цель — разработать не только соответствующие рецептуры, но и оборудование для производства комбикормов нового типа.

— Сделать корм для рыбы непросто, — разъясняет доктор наук Владимир Передня. — Фактически для каждой породы рыбы нужен свой корм. Хищные любят, чтобы он опускался на дно медленно кружась и его можно было поймать. При этом корм не должен размокнуть и потерять пищевую ценность. Другие рыбы предпочитают подбирать корм со дна. Особая тема — состав корма и его усвояемость. Для этого корм нужно обогащать специальными натуральными добавками…

Белорусские ученые разрабатывают и корма для ценных пушных зверей. В частности, для норки.

— Согласовываем с россиянами техзадания на оборудование, — продолжает Владимир Передня. — Это исключает дублирование. Так, для изготовления «рыбьего» комбикорма россияне разработали установку производительностью одна тонна в час. А мы — на полтонны. Таким образом, появляется выбор. Из новинок — наши специалисты намерены адаптировать оборудование для производства комбикормов при работе на биогазе. В стране немало установок, производящих топливо из отходов сельхозпроизводства и навоза. Замена топлива, поступающего из Сибири, существенно снизит стоимость конечной продукции. Этот опыт будет интересен и россиянам.

Хищные рыбы любят, чтобы корм опускался на дно медленно кружась…

Нынешняя союзная программа является продолжением проекта «Комбикорм», который завершился в 2014 году. Его целью была разработка наиболее эффективных рецептур кормов для крупного рогатого скота и свиноводства.

В числе важнейших задач, которые удалось решить: созданы уникальные технологии обогащения корма натуральными белковыми добавками белорусского производства.

К слову

Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства уже участвовал в выполнении союзных программ «Молоко», «Плодоовощеводство», «Комбикорм», «Топинамбур». Программа «Комбикорм-СГ» рассчитана на 2018-2021 годы.