Репортеры СОЮЗа отыскали в Коломенском следы белорусских мастеров

В начале 70-х годов XVII столетия патриарх Питирим освящает в Коломенском под Москвой новенький дворец царя Алексея Михайловича, а друг патриарха, воспитатель царевых детей, поэт Симеон Полоцкий произносит в адрес государя свое «Приветствие». Он сравнивает русского правителя с царем Соломоном и восхищается красотой новой царской обители. Полоцкий, как никто другой, знает: эта красота во многом заслуга его земляков — белорусов.

Того дворца, увы, уже нет. На его месте, вернее, чуть в сторонке, уже в наши дни построена полная копия дворца, она, по оценкам культурологов, мало чем отличается от оригинала. Даже в будний день к дворцу тянется упрямая цепочка посетителей: вот стайка говорливых китайцев, а вот семейка, судя по говору, из приволжских земель, а это школьники, решившие провести очередной урок истории в стенах этого удивительного строения…

— Зачем Алексею Михайловичу понадобился еще один дворец? — спрашиваю у сотрудника Коломенского музея-заповедника, кандидата исторических наук Бориса Мелешко.

— Очень просто. Смутные времена остались далеко позади, и Россия при Алексее Михайловиче изрядно разбогатела. Царю очень хотелось продемонстрировать государственное благополучие западным, как бы сейчас сказали, «партнерам». Попросту говоря, второй из династии Романовых испытывал непреодолимое желание похвастаться: дескать, мы — тоже европейская монархия.

Историк Мелешко любезно согласился провести нас по дворцовым залам и рассказать о белорусских мастерах, оставивших свой след в создании этого великолепия.

Он даже облачился в кафтан тех времен и на фоне царских интерьеров смотрелся весьма органично.

— Конечно, — продолжает Борис Мелешко, — все, что вы видите, сделано уже нашими с вами современниками. Сам оригинал простоял всего век и был разобран по указу Екатерины Великой ввиду крайней ветхости. Но перед тем как дворец снести, императрица приказала снять с него «мерку».

По мнению историка, имелась у дворца еще одна серьезная функция, которую в XVII веке невозможно было воплотить без белорусских мастеров. Государь хотел показать западным послам и своим боярам ту пропасть, которая разделяла царя и всех прочих. Алексей Михайлович был абсолютно уверен, что он — помазанник божий, следовательно, его жилище должно уподобляться раю. Иными словами, государь мечтал о чуде, и он его получил: современники Алексея Михайловича, включая Симеона Полоцкого, признавали, что создано восьмое чудо света.

— Обратите внимание, — говорит историк, — начиная с Красного крыльца и парадных сеней, повсюду мы видим растительный орнамент, устойчивую символику Эдемского сада. Этот стиль был ведущим в то время в Европе. Но кто сумел бы повторить европейских мастеров? Ответ: белорусские мастера…

Откуда же они взялись в Москве?

По словам Бориса Мелешко, во время войны с поляками в середине XVII века в Россию стали попадать пленные и беженцы из белорусских городков Полоцка Витебска , Вильны. Причем эта миграция была не ручейком, а полноводной рекой, что объясняется просто: в России тогда не велось военных действий, и можно было спокойно жить, работать и зарабатывать.

Белорусы селились по всей Руси — на Урале, в Сибири и, естественно, в Москве. Ко второй половине XVII века 10% посадского населения российской столицы составляли белорусы. И, конечно, абы кого в Москву не привозили — это были настоящие умельцы, владевшие самыми разными профессиями: столяры, ювелиры, каменщики… А главное — резчики по дереву, которые владели совершенно уникальной техникой, о ней в столице тогда еще не ведали. Многие из переселенцев принимали православие и быстро становились свободными ремесленниками, объединявшимися в артели. Их наперебой приглашали на возведение не только дворцов, но и палат зажиточных бояр.

Пройдитесь по Коломенскому — растительные интерьеры повсюду. Они на стенах, оконных наличниках, подоконниках, потолках, на изразцах многочисленных печей… Листья, ягоды, экзотические плоды, виноградные кисти и лоза с вплетенными в них изображениями райских птиц и животных. Вот и обрел дворец свой неповторимый облик.

Но возникает вопрос: где же белорусы обучились этим европейским «технологиям»?

— В конце XV и весь XVI век, — поясняет Борис Мелешко, — на территории современной Беларуси строились замки — Мирский, Несвежский и другие. Их богатые хозяева приглашали мастеров из Италии Германии , других европейских государств, а белорусов нанимали помощниками, подмастерьями. Так с годами они и переняли тонкости профессии, став истинными умельцами. Конечно, резьбой по дереву виртуозно владели и русские мастера, но белорусы привнесли новую, европейскую стилистику резьбы, так называемую горельефную.

Увы, до наших дней не дошли имена многих мастеров-резчиков, но известно, что работали они под началом белорусов — старца Арсения, Герасима Окулова, Клима Михайлова…

И еще один важный момент — печи. Без них в России никуда. Например, согласно описи 1742 года в Кремлевском дворце Москвы насчитывалось не меньше четырех десятков печей. В Коломенских палатах их тоже было немало, хотя строился дворец как летний. Каждая печь — отдельное произведение искусства, современные исследователи утверждают, что при воссоздании Коломенского дворца постройка изразцовых печей явилась более сложной задачей, чем строительство самого дворца, поскольку не сохранилось ни старинных изображений, ни архивных данных. Тут очень помогли археологи, раскопавшие на территории Коломенского свыше тысячи облицовочных печных изразцов. Они-то и послужили, во-первых, ориентиром для реставраторов, а во-вторых, составили в восстановленном дворце отдельную выставочную коллекцию.

Кстати

Вышел в свет богато иллюстрированный альбом о выходцах из Беларуси XVII века — мастерах резки по камню и дереву, керамистах, оружейниках, ювелирах ("Белорусский след в культуре и архитектуре Москвы", издание «Белорусской энциклопедии им. Петруся Бровки»), которые украшали Московский Кремль, дворец в Коломенском, ряд монастырей, включая Новодевичий и Донской, а также часть православных храмов столицы. В предисловии Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота подчеркнул, что мастера-белорусы вслед за западноевропейцами не просто внесли в культурный облик российской столицы «европейские художественные акценты», но придали ей «нарядность и легкость», при этом нисколько «не преуменьшив величие древнерусского стиля». Книга подготовлена белорусскими, российскими и литовскими авторами при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства.

…К сожалению, нам так и не удалось выяснить: принимали ли современные белорусские реставраторы участие в воссоздании царского дворца? Сотрудники музея в Коломенском тоже не смогли нам помочь. Если таковые были, пожалуйста, напишите нам в редакцию.

Досье «СОЮЗа»

Дворец в Коломенском состоит из семи теремов: Хоромы Государя Царя, Хоромы Государыни царицы, Хоромы царевича, Хоромы старших царевен, Хоромы средних и младших царевен, Задние покои, Мыльня. В теремах — около 288 помещений, их общая площадь — более 7 тысяч кв. метров. Исторические интерьеры воссозданы сегодня на площади около двух тысяч квадратных метров в 23 помещениях.