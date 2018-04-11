Белавенцев: система «Безопасный город» требует повышения эффективности 

В работу системы «Безопасный город» на Северном Кавказе необходимо внести корективы, чтобы повысить ее эффективность. Такое мнение озвучил полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев на совещании Совета безопасности РФ в Черкесске. При этом он отметил, что система не сработала в феврале, когда в возле храма в Кизляре началась стрельба по мирных жителям.
«Необходимо разобраться, почему не сработала система обеспечения правопорядка в месте массового пребывания граждан, по результатам сделать соответствующие выводы, а также внести необходимые коррективы в организацию эффективного функционирования системы «Безопасный город», в том числе путем внедрения дополнительных технических средств», — отметил он. Его слова передает ТАСС.
По словам полпреда, иностранные вербовщики проводят в округе работу, ориентируясь на создание террористов-одиночек, таких как открывший огонь по прихожанам храма в Кизляре. «Модераторами радикального ислама последовательно насаждается информационно-пропагандистская доктрина создания халифата, подкрепленная концепцией так называемого одиночного джихада и заключающаяся в переориентации определенной части завербованных граждан на создание в России глубоко законспирированных и независимых друг от друга экстремистских спящих ячеек для совершения резонансных террористических актов», — пояснил Белавенцев.
22-летний житель Дагестана Халил Халилов 18 февраля открыл стрельбу по прихожанам Свято-Георгиевского храма в Кизляре сразу после богослужения по случаю Прощеного воскресенья. В результате инцидента погибли пять женщин, еще четверо, включая сотрудников полиции и Росгвардии, получили ранения. Нападавшего ликвидировали полицейские.