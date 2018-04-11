Воислава Шешеля признали виновным в преступлениях против человечности

В среду Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) признала лидера Сербской радикальной партии (СРП) Воислава Шешеля виновным в преступлениях против человечности по трем пунктам обвинения.

Трансляция велась на сайте МОМУТ. Несмотря на признание виновным, Шешелю засчитали срок, проведенный ранее в тюрьме ООН

Шешель был признан виновным «по пунктам обвинения 1,10 и 11 за подстрекательство и призывы к депортации, гонения как преступления против человечности, и (суд) приговаривает его к 10 годам лишения свободы», приводит РИА «Новости» слова председательствующего судьи Теодора Мерона.

«Суд также засчитывает ему срок, проведенный в заключении с 14 февраля 2003 года. На этом заседание закрыто», — заключил Мерон.

В Сербской радикальной партии, которая занимает 22 места из 250 в парламенте республики, не стали придавать внимания апелляции прокуратуры . По словам заместителя председателя партии, юриста Немани Шаровича, Шешель «с трибуналом закончил».

Напомним, лидер СРП добровольно сдался Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ) 24 февраля 2003 года и провел в следственном изоляторе почти 12 лет, пока в ноябре 2014 года не был временно освобожден по состоянию здоровья.

В 2016 году МТБЮ оправдал Шешеля по всем пунктам обвинения за преступления в ходе конфликтов на балканах 1991-1993 годов.

МТБЮ счел, что Шешель не причастен к преступлениям против человечности на территориях Хорватии и Боснии в 1991-1993 годах и не несет ответственности за систематические преступления сербских добровольцев на территории бывшей Югославии в 1991-1993 годах.

Сам Шешель заявлял, что не интересуется вердиктом Гаагского трибунала и не намерен следить за вынесением приговора по собственному делу.

Однако в декабре 2017 года МОМУТ начал рассмотрение апелляции прокуратуры МТБЮ, поданной после оправдательного приговора в 2016 году.

Прокуратура потребовала для Шешеля 28 лет тюремного заключения или повторного судебного разбирательства. Сам Шешель сообщал, что не намерен участвовать в процессе рассмотрения жалобы и отказался от участия в заседаниях даже путем видеосвязи.