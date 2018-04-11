Ещё
США подняли в небо «самолет Судного дня»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США подняли в воздух самолет "судного дня"
США подняли в воздух самолет "судного дня"

США подняли в небо «самолет Судного дня» 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: planet-today.ru
В США подняли в воздух E-4B Nightwatch — так называемый «самолет Судного дня», передает РИА Новости. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Flightradar, где можно наблюдать за положением воздушных судов в реальном времени.
Эти самолеты при условии дозаправки могут находиться в полете целую неделю. В случае масштабного конфликта они должны стать воздушными командными пунктами для высшего руководства США.
Обычно в моменты кризисов «самолет Судного дня» поднимается в воздух по умолчанию. Американские СМИ ранее сообщали, что ВВС США поддерживают в постоянной готовности не менее четырех самолетов.
В июне сообщалось, что в штате Небраска торнадо повредил 10 самолетов, в том числе два так называемых «самолета Судного дня».
Вести.Ru: последние новости
Русал - это еще не финал Трамп: РФ надо приготовиться сбивать ракеты в Сирии Совет директоров "РусАла" покинули еще 4 человека
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России776
США подняли в воздух самолет «судного дня»236
Рынок отреагировал на заявление Трампа145
Захарова сделала Трампу ответное предложение99
Турчинов назвал историческую ошибку Украины71
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев рассказал о пенсии своей бабушки
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение