США подняли в небо «самолет Судного дня»

США подняли в воздух E-4B Nightwatch — так называемый «самолет Судного дня», передает РИА Новости . Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Flightradar, где можно наблюдать за положением воздушных судов в реальном времени.

Эти самолеты при условии дозаправки могут находиться в полете целую неделю. В случае масштабного конфликта они должны стать воздушными командными пунктами для высшего руководства США.

Обычно в моменты кризисов «самолет Судного дня» поднимается в воздух по умолчанию. Американские СМИ ранее сообщали, что ВВС США поддерживают в постоянной готовности не менее четырех самолетов.

В июне сообщалось, что в штате Небраска торнадо повредил 10 самолетов, в том числе два так называемых «самолета Судного дня».