«Колокольный звон — как молитва». Звонарь храма о тонкостях своей работы

Главный звонарь Благовещенского кафедрального собора Дмитрий Плещеев позволил корреспонденту «АиФ-Черноземье» подняться на колокольню и рассказал, как она устроена.

Такие разные

Вместе с Дмитрием Плещеевым мы проходим через служебное помещение Благовещенского собора, соседствующее с нижним храмом, и поднимаемся на лифте до верхнего шестого этажа. Здесь колокольня. С этой высоты, где летают птицы, виден как на ладони весь центр города, вдалеке поблескивают купола Покровского, Богоявленского, Вознесенского храмов.

«Особенно красиво здесь в туман — город у нас замечательный», — говорит Дмитрий.

Такая высота колокольни выбрана не случайно: чем она выше, тем дальше распространяется музыка его колоколов. Сама колокольня занимает сравнительно небольшую площадь. Но помещается в ней 12 колоколов. На одном из них изображён Тихон Воронежский, на другом — Пресвятая Богородица, на каждом — по молитве.

Все колокола разные по звучанию. С помощью семи малых зазвонных создаётся тот самый праздничный трезвон. Сопровождают эти колокола и венчание. Четыре средних по размеру колокола именуют по их расположению — северный, восточный (самый звонкий) и два южных. А в центре колокол-благовест — самый крупный и красивый, украшенный сюжетами из праздничных православных событий. Весит Благовест около семи тонн.

Как молитва

«Колокольный церковный звон призван созывать верующих на богослужение и завершать церковную службу. Звоним в колокола и в Великий пост, но не более 15 минут. В эти дни «работает» только средний северный колокол, потому что по звучанию он более строгий. В Благовест звоним только по большим церковным праздникам, а также в субботу, перед всенощным бдением, и перед литургией в воскресенье утром. В субботу колокольный звон более сдержанный, зато в воскресенье — праздничный, весёлый», — рассказывает звонарь.

Звон различен и по продолжительности. Если в обычный праздник колокола извещают радость 20 минут, то в Светлое Христово Воскресенье — самые продолжительные колокольные трезвоны продолжаются около получаса. В такие дни Дмитрию помогают один или два помощника — его отец Виталий Дмитриевич и молодые ребята, братья Павел и Александр Копыльцовы . А всё потому, что во все колокола один звонарь физически не сможет позвонить. «В одни руки» можно управлять сразу всеми средними колоколами и Благовестом — они связаны одним специальным канатом, а вот для зазвонных нужен ещё один человек.

«Читаешь молитву: «Господи Иисусе Христе , Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь» и звонишь, — рассказывает Дмитрий. — Колокольный звон — не для увеселения, это часть нашей православной службы. Стараешься всего себя, всю душу вложить. Ведь без веры и сердца ничего не получится — звон будет не тот. Колокольный звон — это как молитва. Стараюсь звонить достойно, чтобы люди, услышав колокольный звон, ощутили благодать, прохожие на улице остановились и покрестились: «Слава тебе, Господи!» Звонарь — это не профессия, а часть жизни. Видимо, Господь меня привёл к этому».

Для людей и Бога

Дмитрий начинал служить в Богоявленском храме 10 лет назад — на этой колокольне его и обучили навыкам колокольного звона. А ранее вместе с молодёжным отделом епархии он участвовал в восстановлении этого храма. В частности, со своим отцом помогал устанавливать звонницу. Так, впервые за 80 лет в истории Богоявленского храма зазвонил колокол. А ещё Дмитрия Плещеева приглашали звонить в Адмиралтейский Успенский храм при освещении корабля «Гото Предестинация», встречал он колокольным звоном мощи Фёдора Ушакова и каждый год во время крестного хода «От Митрофана Воронежского к Тихону Задонскому» «управляет» малой передвижной звонницей… Главным звонарём Благовещенского кафедрального собора он стал год назад.

Помимо служения в храме, Дмитрий Плещеев занимается спортом. Он руководитель и главный тренер общественной организации «Спортивный клуб „Академия водного спорта“. В прошлом году в День города его команда выиграла „Гонку на Почётный Флаг“ — соревнование на 22-местных лодках „Дракон“. Знают ли его спортивные коллеги, что он старший звонарь главного воронежского храма? Дмитрий особо этого не афиширует — слава ему ни к чему.

»Служба в храме — главное в моей жизни. Моя цель — Господу, людям служить, приносить верующим радость, чтобы служба в храме проходила достойно», — говорит главный звонарь Благовещенского собора.