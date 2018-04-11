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Директору ООО «Промышленные технологии» пришлось заплатить долги перед сотрудниками
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Директору ООО «Промышленные технологии» пришлось заплатить долги перед сотрудниками 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииДиректору ООО «Промышленные технологии» пришлось заплатить долги перед сотрудникамиПрокуратурой Автозаводского района г. Нижнего Новгорода проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ООО «Промышленные технологии».
Установлено, что за февраль 2018 года перед 114 работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше двух миллионов рублей. В суд направлено 94 заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по выплате заработной платы работникам, в отношении генерального директора возбуждено административное дело (нарушение трудового законодательства) и направлено для рассмотрения в мировой суд. Благодаря принятым мерам перед работниками в настоящий момент погашена задолженность по выплате заработной платы в полном объеме. Работа по защите прав граждан на оплату труда прокуратурой будет продолжена.
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