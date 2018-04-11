Директору ООО «Промышленные технологии» пришлось заплатить долги перед сотрудниками 

фото из архива редакцииДиректору ООО «Промышленные технологии» пришлось заплатить долги перед сотрудникамиПрокуратурой Автозаводского района г. Нижнего Новгорода проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ООО «Промышленные технологии».
Установлено, что за февраль 2018 года перед 114 работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше двух миллионов рублей. В суд направлено 94 заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по выплате заработной платы работникам, в отношении генерального директора возбуждено административное дело (нарушение трудового законодательства) и направлено для рассмотрения в мировой суд. Благодаря принятым мерам перед работниками в настоящий момент погашена задолженность по выплате заработной платы в полном объеме. Работа по защите прав граждан на оплату труда прокуратурой будет продолжена.