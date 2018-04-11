Египет и Оман заинтересовались тюменской сельхозпродукцией и технологией очистки воды

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Египта Ихаб Ахмед Талаат Наср выразил интерес к экспорту тюменских товаров: зерна, муки, древесины, фанеры, нефтегазового оборудования. Рассматривались также возможности сотрудничества предпринимателей Египта и Тюменской области в нефтегазовой отрасли и сфере водоочистки. Стороны также обсудили возможность организации в Египет чартерных авиарейсов из Тюмени ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Омана в Российской Федерации Юсуф Иса Али аль-Заджали заинтересовался возможностями создания совместного предприятия по производству комплектующих для нефтегазовой отрасли, сервисного оборудования. Особое внимание он обратил на перспективы экспорта сельскохозяйственных удобрений, типичных для Тюменской области и относительно новых для Омана, — сапропеля и торфа.

Определенный интерес у оманской стороны вызвал опыт тюменцев в изыскательских геологоразведочных и сервисных работах на большой глубине залегания нефтегазоносных пластов, а также программы обработки данных геологоразведочного и промыслового бурения. Посол также выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере подготовки кадров для нефтегазового комплекса и сообщил о готовности рассмотреть возможность подписания соглашения с образовательной организацией для дальнейшей работы.

Кроме того, перспективным посчитали предложение Вадима Шумкова по участию в создании в Тюменской области зернохаба и развитии агроиндустриального парка. Рассматривались также возможности сотрудничества в сфере строительства водоочистных сооружений в Омане по тюменским технологиям.

Губернатор Владимир Якушев отметил, что регион активно развивает международное сотрудничество. «Мы организуем встречи, визиты делегаций из разных стран. Все это способствует развитию экономики Тюменской области, расширению партнерских связей, укреплению туристического потенциала, активизации межкультурного диалога, более тесному сотрудничеству в сфере образования, здравоохранения, повышает интерес к региону, его возможности», — считает он.