Летом в Удмуртии запустят 8 дополнительных пригородных поездов

Ижевск. Удмуртия . 8 дополнительны пригородных поездов запустят в Удмуртии летом. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского региона Горьковской железной дороги.

Увеличение количества поездов связано с ростом в этот период пассажиропотока.

— № 6458 Ижевск — Чур и № 6457 Чур — Ижевск: с 2 мая по 15 октября по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям;

— № 6452 Ижевск — Чур и № 6451 Чур — Ижевск: ежедневно с 1 июня по 20 сентября;

— № 6352 Ижевск — Ува и № 6353 Ува — Ижевск: с 6 мая по 7 октября по воскресеньям;

— № 6574 Красноуфимск Дружинино : с 3 июня по 30 сентября по вторникам, четвергам и воскресеньям;

— № 6571 Дружинино — Красноуфимск: с 4 июня по 1 октября по понедельникам, средам и пятницам.

Также будет увеличено количество вагонов в поездах:

— № 6878/6877 Балезино — Ижевск: с 22 апреля по 28 сентября по пятницам и воскресеньям;

— № 6880/6879 Балезино — Ижевск: с 23 апреля по 29 сентября по субботам и понедельникам;

— № 6454/6453 Ижевск — Балезино и № 6456/6455 Балезино — Ижевск: с 27 апреля по 14 октября по пятницам, субботам и воскресеньям;

— № 6675/6676 и 6677/6678 Ижевск — Набережные Челны в праздничные дни мая и июня.

Информацию о расписании можно получить:

— в справочных службах на железнодорожных вокзалах,

— в пригородных билетных кассах,

— в справочной службе АО «Содружество» по телефону 8-800-550-53-93.