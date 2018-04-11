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Юристы Telegram попросили суд перенести начало процесса о блокировке
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Юристы Telegram попросили суд перенести начало процесса о блокировке 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Юристы Telegram попросили Таганский суд Москвы перенести с 12 апреля начало процесса о блокировке, чтобы они могли лучше подготовиться, сообщил адвокат Павел Чиков в Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина сообщила РИА Новости, что Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика. Пресс-секретарь не смогла уточнить, направлялись ли юристам Telegram уведомления о назначенном на 12 апреля судебном заседании. Чиков впоследствии сообщил, что никаких извещений не получал.
"Поскольку Telegram-таки определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено", — написал он.
По словам Чикова, представителем Telegram в суде будет Рамиль Ахметгалиев.
"Беседа, в целом, довольно формальная стадия, суд назначит дату предварительных слушаний или рассмотрения по существу. Никакие важные вопросы завтра решаться не будут. Алармировать и паниковать не надо", — отметил юрист.
В начале апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор, что требования ФСБ не могут быть выполнены по техническим причинам — из-за архитектуры мессенеджера. В минувшую пятницу служба подала иск в Таганский суд о блокировке Telegram в России.
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