Юристы Telegram попросили суд перенести начало процесса о блокировке

Ранее пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина сообщила РИА Новости, что Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика. Пресс-секретарь не смогла уточнить, направлялись ли юристам Telegram уведомления о назначенном на 12 апреля судебном заседании. Чиков впоследствии сообщил, что никаких извещений не получал.

"Поскольку Telegram-таки определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено", — написал он.

По словам Чикова, представителем Telegram в суде будет Рамиль Ахметгалиев

"Беседа, в целом, довольно формальная стадия, суд назначит дату предварительных слушаний или рассмотрения по существу. Никакие важные вопросы завтра решаться не будут. Алармировать и паниковать не надо", — отметил юрист.