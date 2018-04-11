Депутат Госдумы предложил ввести санкции против украинских портов

25 марта Госпогранслужба Украины задержала керченский сейнер «Норд» и конвоировала его в Бердянск , запретив морякам спускаться на берег. Руководство порта отказалось заключать договора на предоставление каких-либо услуг, в том числе оказание медицинской помощи страдающим гипертонией. Девяти членам экипажа назначен административный штраф, а капитану грозит арест сроком до пяти лет за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё».

10 апреля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте судна с портом приписки в городе Туапсе , которое сейчас находится в порту города Южный Одесской области, для возмещения убытков в рамках уголовного производства по факту проведения добычи песка в Крыму

Андрей Козенко. «Подобные инциденты должны детально расследоваться. Украинские порты должны подвергнуться санкциям со стороны России , а нашим российским пограничникам стоить укрепить своё представительство в водах Азовского и Чёрного морей», — заявил депутат Государственной Думы

Он предупредил, что заход в порты Украины не гарантирует ни личную безопасность российских моряков, ни сохранность их имущества.

«Считаю, что российские суда должны воздержаться от захода в украинские порты», — сказал Козенко.