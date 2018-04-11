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Депутат Госдумы предложил ввести санкции против украинских портов
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Депутат Госдумы предложил ввести санкции против украинских портов 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
25 марта Госпогранслужба Украины задержала керченский сейнер «Норд» и конвоировала его в Бердянск, запретив морякам спускаться на берег. Руководство порта отказалось заключать договора на предоставление каких-либо услуг, в том числе оказание медицинской помощи страдающим гипертонией. Девяти членам экипажа назначен административный штраф, а капитану грозит арест сроком до пяти лет за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё».
10 апреля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте судна с портом приписки в городе Туапсе, которое сейчас находится в порту города Южный Одесской области, для возмещения убытков в рамках уголовного производства по факту проведения добычи песка в Крыму.
«Подобные инциденты должны детально расследоваться. Украинские порты должны подвергнуться санкциям со стороны России, а нашим российским пограничникам стоить укрепить своё представительство в водах Азовского и Чёрного морей», — заявил депутат Государственной Думы Андрей Козенко.
Он предупредил, что заход в порты Украины не гарантирует ни личную безопасность российских моряков, ни сохранность их имущества.
«Считаю, что российские суда должны воздержаться от захода в украинские порты», — сказал Козенко.
Для противодействия пиратству со стороны Украины Россия создала в акватории Азовского моря оперативную группу, которая координирует действия Росрыболовства с пограничными управлениями, обеспечивая информирование о местонахождении рыболовных судов в Азовском море для предотвращения пиратских действий со стороны Украины. Сотрудникам рыбопромышленной отрасли рекомендовали предварительно уведомлять погрануправления о выходе судна и изменении дислокации, а в случае чрезвычайной ситуации выходить на связь на определённой частоте. Кроме того, в Симферополе учреждён оперативный штаб, который займётся планированием применения сил и средств по борьбе с терроризмом, а также управлением контртеррористическими операциями в зоне ответственности.
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