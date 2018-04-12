Материал проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда рассмотрел Совет судей

Краснодар . 12 апреля — Новая Кубань. Заседание совета судей Краснодарского края состоялось 23 марта. На нем были приняты ряд ключевых решений, касающихся ротации кадров, участи кубанских судей, подозреваемых в совершении нелицеприятных проступков, и распределения денежных средств.

Начнем с того, что скандалы в судейской среде уже практически становятся обыденностью. С начала года квалификационная коллегия судей региона уже успела удовлетворить не одно представление председателя СК РФ о возбуждении уголовных дел в отношении действующих и бывших кубанских блюстителей Фемиды.

Тем временем вся страна с замиранием сердца все ещё продолжает следить за тем, чем же закончится прошлогодняя история, связанная с Еленой Хахалевой . Упоминаний о возможном развитии событий уже давно нигде нет.

Между тем в официальном релизе Совета судей Краснодарского края сообщаются сведения о том, что на заседании были «рассмотрены материалы проверок в отношении судьи Краснодарского краевого суда и четырех судей районных судов Краснодарского края».

Их персональные данные не уточняются.

В этом случае можно лишь предполагать, что речь идет либо о том, что проверка по факту деяний, которые ещё не успели стать «достоянием» общественности, проводилась в отношении очередного судьи Краснодарского краевого суда, либо о том, что по Елене Хахалевой все же принято какое-то решение.

В этой связи и перейдем к постановлениям Совета судей.

— Одно дисциплинарное производство прекращено ввиду отзыва заявителем жалобы; по двум производствам Совет судей ограничился обсуждением материалов проверок и указал судьям на допущенные нарушения. В отношении двух судей Советом принято решение о направлении материалов проверок в квалификационную коллегию судей Краснодарского края для разрешения по существу вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности. — Говорится в официальном релизе ведомства.

Получается, что кому-то из вышеупомянутых удалось избежать привлечения к ответственности, а кому-то грозит дожидаться вердикта квалификационной коллегии.

Таким образом, зачистка кадров в судебной системе региона продолжается.

Интересно отметить, что наряду с вопросами дисциплинарного производства, Совет судей рассмотрел и обращение начальника управления Судебного департамента в Краснодарском крае. Оно было связано с перераспределением денег.

Контрольно-счетная палата Краснодарского края, кстати, 3 апреля уведомила, что при проведении проверки деятельности регионального управления Судебного департамента за период 2016-2017гг. были выявлены многочисленные нарушения «требований бюджетного законодательства, законодательства о бухгалтерском учете, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также законодательства об управлении государственной собственностью Краснодарского края».

Руководителя ведомства об этом уведомили. Также материалы направили в министерство экономики , департамент финансово-бюджетного надзора и прокуратуру Краснодарского края для принятия мер реагирования.

А на прошедшем 23 марта заседании Совета судей Краснодарского края по обращениям начальника управления Судебного департамента в Краснодарском крае были приняты решения по перераспределению денежных средств, предназначенных для организации санаторно-курортного лечения, и поощрения и выплаты материальной помощи судьям.

И в заключении, хотелось бы напомнить о потерях. В феврале разгорелся очередной громкий скандал. Опубликовали аудиозапись, на которой голос, похожий на судью Арбитражного суда Краснодарского края, вещает в зале заседаний:

— Ну, значит, (использована нецензурная брань, — прим «НК»). Командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер . Все!

Полномочия Алексея Евгеньевича Шевченко были досрочно прекращены по решению квалификационной коллегии судей, членом которой он, кстати, тоже являлся.

В итоге на заседании Совета судей был избран новый избран новый представитель от судей Арбитражного суда Краснодарского края взамен выбывшего.